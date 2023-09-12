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Полузащитник Вереса: Спасибо тренерскому штабу за доверие

Премьер-лига
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Полузащитник Вереса: Спасибо тренерскому штабу за доверие

nkveres.com

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Полузащитник "Вереса" Роман Ковалюк прокомментировал победу над "Полесьем" (3:1) в контрольном матче. Это его дебютный поединок за первую команду, в котором он забил свой первый гол.

"Прежде всего - хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые поддерживают нас в непростое время.

Это дебютная моя игра за основу. Это уже другой уровень, другая интенсивность игры, другой уровень соперников.

Считаю, что мы очень неплохо играли сегодня. Относительно эпизода с голом - я увидел, что идет подача, меня вовремя заметил Денис Свитюха, я сумел убрать соперника и точно пробить.

Спасибо также наставнику команды U-19 Олегу Шандруку, который готовил меня к этому матчу и ВСУ, которые сейчас всех нас защищают", - сказал Ковалюк.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
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