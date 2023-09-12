Полузащитник Вереса: Спасибо тренерскому штабу за доверие

Полузащитник "Вереса" Роман Ковалюк прокомментировал победу над "Полесьем" (3:1) в контрольном матче. Это его дебютный поединок за первую команду, в котором он забил свой первый гол.

"Прежде всего - хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые поддерживают нас в непростое время.

Это дебютная моя игра за основу. Это уже другой уровень, другая интенсивность игры, другой уровень соперников.

Считаю, что мы очень неплохо играли сегодня. Относительно эпизода с голом - я увидел, что идет подача, меня вовремя заметил Денис Свитюха, я сумел убрать соперника и точно пробить.