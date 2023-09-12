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Защитник Кривбасса U-19: Готов проявить себя на официальном уровне в УПЛ

Премьер-лига
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Футболист сыграл за главную команду красно-белых

Защитник Кривбасса U-19: Готов проявить себя на официальном уровне в УПЛ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" U-19 Владимир Виливальд рассказал о домашней ничьей против "ЛНЗ" (1:1) в контрольном матче.

- Что дал этот матч тебе и команде?

- Доволен, что сыграл за главную команду. Это придаст силы и психологическую уверенность в дальнейшем. Все больше чувствую уровень взрослого футбола. Благодарен тренерам за доверие, что дают возможность проявить себя в матчах против соперников из УПЛ. Буду выкладываться на все сто процентов.

- Через этот матч "Кривбасс", в том числе, готовился к "Вересу". Как считаешь, хорошо ли это получилось?

- Думаю, мы подойдем к "Вересу" еще сильнее. Спарринг получился на самом деле тяжелым и был очень полезным для нас в плане подготовки.

- Как считаешь, что лучше: тренировки, двусторонки или вот такие спарринги?

- Игра против команды УПЛ - очень хорошо. Любой матч интереснее, чем тренировка. Чувствую свою готовность проявить себя на официальном уровне в УПЛ, - сказал Виливальд.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fckryvbas.com

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