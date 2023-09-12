Максимов: Днепр-1 – для меня не чужая команда

Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов высказался касательно своей будущей работы в "Днепре-1".

– Контракт не подписан, но переход в "Днепр-1" – дело времени?

– Ну да, так оно и есть.

– Я знаю, что переговоры продолжались недолго, и вы быстро согласились перейти в "Днепр-1"?

– Я начинал в "Днепре", провел там 3 года. Хорошее было время: мы играли в еврокубках. Для меня это не чужая команда.

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– Если оцените старт "Днепра-1" и уровень футболистов?

– Команда очень хорошая. Хорошие футболисты, но было время, когда они долго уезжали из страны, играли не на своем поле. Это было плохо для команды. Состояние "Днепра-1" сейчас не самое лучшее – проиграли те игры, которые хотелось бы выиграть. Они хотели играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

– Какой рецепт того, чтобы вывести команду из того состояния, где она сейчас? Был расчет на еврокубки. Как найти мотивацию?

– Самое главное – поднять дух. Чтобы они почувствовали, что жизнь на этом заканчивается и продолжается дальше. Всё зависит от тренерского штаба, от команды.

– С руководством "Звягеля" вы легко договорились?

– Когда я договорился с "Днепром-1", был вопрос, что я позвоню самому главному человеку, который меня приглашал в команду. От него тоже многое зависело. Нужно было не просто покинуть команду, а найти замену. Он согласился и поблагодарил.

– Это Геннадий Буткевич – владелец "Полесья"?

– Да, он много помогает "Звягелю". Многое зависело от него. Я ему очень благодарен за то, что он услышал меня, - сказал Максимов.