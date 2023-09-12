Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус интересуется лидером Шахтера
Украинец попал на радар итальянского гранда
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков привлек внимание "Ювентуса", сообщает Calciomercato.
Скауты итальянского гранда следят за ним по поручению спортивного директора Кристиано Джунтоли. По информации источника, Джунтоли изучал возможность подписания украинца еще прошлой зимой, когда работал в "Наполи".
Также отмечается, что за Судакова потребуется заплатить не менее 30 миллионов евро. Хотя цена может увеличиться.
В апреле 2023 года Георгий подписал новое соглашение с "Шахтером" до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
Популярное сейчас
- Италия и Украина определились с цветами формы на матч
- "Украинцам нужно этим воспользоваться". Вирт нашел слабое место в сборной Италии
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО