Ювентус интересуется лидером Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков привлек внимание "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

Скауты итальянского гранда следят за ним по поручению спортивного директора Кристиано Джунтоли. По информации источника, Джунтоли изучал возможность подписания украинца еще прошлой зимой, когда работал в "Наполи".

Также отмечается, что за Судакова потребуется заплатить не менее 30 миллионов евро. Хотя цена может увеличиться.

В апреле 2023 года Георгий подписал новое соглашение с "Шахтером" до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.