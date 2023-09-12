  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ювентус интересуется лидером Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус интересуется лидером Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Украинец попал на радар итальянского гранда

Ювентус интересуется лидером Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков привлек внимание "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

Скауты итальянского гранда следят за ним по поручению спортивного директора Кристиано Джунтоли. По информации источника, Джунтоли изучал возможность подписания украинца еще прошлой зимой, когда работал в "Наполи".

Также отмечается, что за Судакова потребуется заплатить не менее 30 миллионов евро. Хотя цена может увеличиться.

В апреле 2023 года Георгий подписал новое соглашение с "Шахтером" до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Александрия оформила трансфер полузащитника из Бразилии
yellow-arrow
Максимов: Днепр-1 – для меня не чужая команда
yellow-arrow
Защитник Кривбасса U-19: Готов проявить себя на официальном уровне в УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
12.09.2023 в 15:05
если хватит денег на покупку.пока интересуйтесь
Ответить
0
-2
чалагач (Киев)
12.09.2023 в 16:02
поменяют на коваленка..:))))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде