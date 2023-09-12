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"Прекрасная игра с Англией и отличный результат", - Малиновский посетил лагерь сборной Украины
Руслан не мог не приехать в Милан
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Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, который не был вызван на отборочные матчи с Англией и Италией, посетил лагерь
– Как дела?
- Все хорошо.
- Приехал ребят навестить?
- Да, конечно.
– Смотрел игру с Англией?
– Конечно. Наши – молодцы. Прекрасная игра и отличный результат.
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Источник:ВЗБІРНА
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