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"Прекрасная игра с Англией и отличный результат", - Малиновский посетил лагерь сборной Украины

Премьер-лига
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Руслан не мог не приехать в Милан

"Прекрасная игра с Англией и отличный результат", - Малиновский посетил лагерь сборной Украины

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Новина українською

Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, который не был вызван на отборочные матчи с Англией и Италией, посетил лагерь сборной Украины.

– Как дела?

- Все хорошо.

- Приехал ребят навестить?

- Да, конечно.

– Смотрел игру с Англией?

– Конечно. Наши – молодцы. Прекрасная игра и отличный результат.

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В статье: Украина Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
ВЗБІРНА

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