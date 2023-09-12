Степаненко: Интерес поиграть за границей до сих пор есть - посмотрим

34-летний опорный хавбек " Шахтера " порассуждал на тему переходов многих опытных украинских игроков в зарубежные чемпитонаты.

"Иногда мне грустно, конечно (из-за ухода украинских игроков – прим.)... Кривцов уже ушел, я там к этому привык, поэтому болеем... В Америке у нас любимая команда это "Интер" Майами, следим за ним каждый матч. Приятно, что сейчас мы можем его после последних игр поздравить с победой, потому что не очень период был. Мы уже писали: "Когда мы уже будем поздравлять тебя?.

Сергей Сидорчук ушел в Бельгию. Для меня он как бы играл за "Динамо", соперника "Шахтера", но мне действительно грустно, потому что я с этими ребятами на протяжении десятка лет играю.

Да, мы соперники на футбольном поле, но мы дружим. Понимаю, что ребята, которых я уважаю, уходят... Для меня чемпионат Украины становится слабее, когда такие люди уходят. Сто процентов.

Будем держать оборону для того, чтобы держать уровень чемпионата, потому что из-за войны в нашем государстве уровень футбола не такой, как хотелось, но мы должны максимально держать уровень, помогать молодежи расцвести.

И чтобы после того, как наша страна победит в войне, мы могли сказать, что сделали все для украинского футбола, потому что это наше дело.

А что касается своего будущего, я не знаю. У меня еще год контракта с "Шахтером", дай бог если будет здоровье... В принципе чувствую я себя хорошо, интерес до сих пор есть, увидим. Жизнь покажет, это такая штука, сегодня ты здесь, завтра - там, но главное держать марку, держаться на волне", — сказал Степаненко.