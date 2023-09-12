Шахтер не отпустил Эгиналдо на Панамериканские игры

" Шахтер " не отпустил своего 19-летнего бразильского вингера Эгиналдо на Панамериканские игры-2023, сообщает Globo Esporte.

Федерация футбола Бразилии контактировала с 19-летним футболистом, но получила отказ от украинского клуба.

Футбольный турнир на Панамериканских играх-2023 не входит в список официальных дат ФИФА, то есть, клубы не обязаны отпускать на него игроков в обязательном порядке.

Турнир пройдет 27 октября – 4 ноября. В соревнованиях среди мужских команд принимают участие футболисты до 22 лет.