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Шахтер не отпустил Эгиналдо на Панамериканские игры
Турнир пройдет в конце октября-начале ноября
shakhtar.com
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Федерация футбола Бразилии контактировала с 19-летним футболистом, но получила отказ от украинского клуба.
Футбольный турнир на Панамериканских играх-2023 не входит в список официальных дат ФИФА, то есть, клубы не обязаны отпускать на него игроков в обязательном порядке.
Турнир пройдет 27 октября – 4 ноября. В соревнованиях среди мужских команд принимают участие футболисты до 22 лет.
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