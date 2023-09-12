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Шахтер не отпустил Эгиналдо на Панамериканские игры

Премьер-лига
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Турнир пройдет в конце октября-начале ноября

Шахтер не отпустил Эгиналдо на Панамериканские игры

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" не отпустил своего 19-летнего бразильского вингера Эгиналдо на Панамериканские игры-2023, сообщает Globo Esporte.

Федерация футбола Бразилии контактировала с 19-летним футболистом, но получила отказ от украинского клуба.

Футбольный турнир на Панамериканских играх-2023 не входит в список официальных дат ФИФА, то есть, клубы не обязаны отпускать на него игроков в обязательном порядке.

Турнир пройдет 27 октября – 4 ноября. В соревнованиях среди мужских команд принимают участие футболисты до 22 лет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Эгиналдо
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Источник:
Globo

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