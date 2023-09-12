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Луческу: С тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры чемпионата
Таблица УПЛ сейчас очень "рваная"
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "
"В Киеве пока все спокойно. Готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник принимаем "Ворсклу".
Мы отстаем от "Шахтера" на 8 очков, но с тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры.
Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте, мы тренируемся в безопасной части города, где не должно быть риска бомб или боев, – сказал Луческу.
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Источник:Tuttosport
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