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Луческу: С тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры чемпионата

Премьер-лига
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Таблица УПЛ сейчас очень "рваная"

Луческу: С тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры чемпионата

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал итальянским СМИ о положении киевлян в УПЛ.

"В Киеве пока все спокойно. Готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник принимаем "Ворсклу".

Мы отстаем от "Шахтера" на 8 очков, но с тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры.

Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте, мы тренируемся в безопасной части города, где не должно быть риска бомб или боев, – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tuttosport

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