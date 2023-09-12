Луческу: С тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры чемпионата

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал итальянским СМИ о положении киевлян в УПЛ.

"В Киеве пока все спокойно. Готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник принимаем "Ворсклу".

Мы отстаем от "Шахтера" на 8 очков, но с тремя матчами в запасе мы можем выйти в лидеры.

Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте, мы тренируемся в безопасной части города, где не должно быть риска бомб или боев, – сказал Луческу.