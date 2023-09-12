Бывший клуб Довбика интересовался Сиканом

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан летом находился в сфере интересов датского "Мидтьюлланда".

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Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, клуб из Дании интересовался форвардом "Шахтера" перед тем, как игрок продлил контракт с "горняками" в августе.

Впрочем, после того как игрок пролонгировал соглашение с донецким клубом, датчане свернули свой интерес.

Напомним, что в составе "Мидтьюлланда" ранее выступал другой украинский нападающий – Артем Довбик, который, впрочем, так и не заиграл в Дании, вернувшись в "Днепр-1".