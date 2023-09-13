Динамо обзавелось автомобильным спонсором

Автомобильный бренд с британскими корнями MG Motor и киевское "Динамо" подписали двухлетний договор о сотрудничестве на сезоны 2023-2025 годов.

MG Motor динамично развивается на автомобильном рынке Украины с 2021 года в составе группы компаний Winner. Бренд активно поддерживает Вооруженные Силы Украины и различные благотворительные организации в трудное для страны время.

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Во время войны "Динамо" отправило на нужды ВСУ почти весь свой автопарк, так что новое спонсорское соглашение позволит полноценно выполнять все логистические задачи клуба.

"Мы рады приветствовать нашего нового партнера - компанию MG. Это британский бренд, который известен во всем мире, а сейчас активно работает на украинском рынке. Мы благодарны ему за начало этого сотрудничества, а компании Winner - за продолжение нашего взаимодействия еще на два года. Бесспорно, эта поддержка сейчас, как никогда, важна для нашего клуба, поскольку за последнее время мы большую часть своего автопарка передали на нужды Вооруженных Сил Украины. Поэтому, автомобили, которые нам передают наши партнеры, будут служить на пользу нашего клуба и позволять нам выполнять свои обязанности и важные задачи", - сказал вице-президент столичного клуба Дмитрий Бриф.

Winner уже более 31 года занимает ведущие позиции на автомобильном рынке, демонстрируя честный, прозрачный и социально-ответственный подход к бизнесу. На международной арене MG Motor активно расширяет свою географию.

MG Motor на глобальном уровне активно поддерживает спорт и футбол в частности, имея на своем счету спонсорство таких известных клубов как ФК "Ливерпуль" (Англия), ФК "Олимпик Лион" (Франция), ФК "Спортинг Кристалл" (Перу), ФК "Депортиво Гвадалахара" (Мексика), Футбольных ассоциаций Чили и Уэльса.

Подтверждая свою европейскую и международную позицию, MG Motor подчеркивает, что не имеет официального представительства на российском рынке.