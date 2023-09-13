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УАФ одобрила решение арбитра в матче Полесье - Оболонь и пояснила его
Матч 6-го тура завершился уже почти традиционным судейским скандалом
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Комитет арбитров УАФ пояснил решения арбитров в спорных эпизодах
Решение на поле: продолжить игру.
Правильное решение: пенальти и желтая карточка.
Объяснение/размышление: несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он концентрирует свое внимание на верхней части контакта между игроками, которые оба пытаются подпрыгнуть, чтобы сыграть головой в мяч. Очевидно, что арбитр не замечает, что защитник явно наступает на ступню, из-за чего VAR правильно приглашает рефери к просмотру и оценке ситуации, не замеченной на поле. Видео демонстрирует четкий факт того, что наступили на ногу (хотя и непреднамеренно), что не позволяет нападающему подпрыгнуть, чтобы бороться за мяч. Арбитр после просмотра видео правильно назначает пенальти и выносит желтую карточку защитнику № 4 за нарушение.
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