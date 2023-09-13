УАФ одобрила решение арбитра в матче Полесье - Оболонь и пояснила его

Комитет арбитров УАФ пояснил решения арбитров в спорных эпизодах матча 6-го тура УПЛ "Полесье" – "Оболонь" (2:0) , в котором арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти на 90+2 минуте.

Решение на поле: продолжить игру.

Правильное решение: пенальти и желтая карточка.

Объяснение/размышление: несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он концентрирует свое внимание на верхней части контакта между игроками, которые оба пытаются подпрыгнуть, чтобы сыграть головой в мяч. Очевидно, что арбитр не замечает, что защитник явно наступает на ступню, из-за чего VAR правильно приглашает рефери к просмотру и оценке ситуации, не замеченной на поле. Видео демонстрирует четкий факт того, что наступили на ногу (хотя и непреднамеренно), что не позволяет нападающему подпрыгнуть, чтобы бороться за мяч. Арбитр после просмотра видео правильно назначает пенальти и выносит желтую карточку защитнику № 4 за нарушение.