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Рух передал украинским защитникам 10 антиланцетных комплексов и 22 дрона. ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб продолжает активно помогать ВСУ

Рух передал украинским защитникам 10 антиланцетных комплексов и 22 дрона. ФОТО

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" и его основатель Григорий Козловский в очередной раз передали необходимую военную помощь.

На этот раз бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое необходимое снаряжение.

Также 22 дрона от "Руха" получила Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которая использует их на кафедре комплексов и приборов артиллерийской разведки для обучения курсантов и оперативного резерва.

Отметим, что это не первый случай, когда "Рух" помогает украинским воинам, оперативно реагируя на запросы.

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В статье: Рух (Львов) война с россией
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Источник:
ФК Рух

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