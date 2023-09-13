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Рух передал украинским защитникам 10 антиланцетных комплексов и 22 дрона. ФОТО
Львовский клуб продолжает активно помогать ВСУ
fcrukh.com
На этот раз бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое необходимое снаряжение.
Также 22 дрона от "Руха" получила Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которая использует их на кафедре комплексов и приборов артиллерийской разведки для обучения курсантов и оперативного резерва.
Отметим, что это не первый случай, когда "Рух" помогает украинским воинам, оперативно реагируя на запросы.
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