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Источник: Клаусула Пихаленка составляет 6 млн евро, Днепр-1 был готов продать его за 3-4 млн
Если зимой будут достойные предложения, клуб зимой может отпустить игрока
Фото: СК Днепр-1
Журналист и ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский поведал инсайдерскую информацию по предложениям, которые поступали "
"У Пихаленка клаусула 6 миллионов евро. Я слышал, что были предложения уровня чемпионатов Нидерландов, Португалии и Бельгии. Не только "Легия", кажется, но и чемпионаты сильнее.
"Днепр-1" был готов продать его за 3-4 миллиона евро. Поэтому, я думаю, у Пихаленка есть шансы уйти зимой, - сказал Спиваковский.
Напомним, что "Днепр-1" выкупил контракт Пихаленка у "Шахтера" летом 2021 года за 700 тысяч евро. На данный момент Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
В текущем сезоне хавбек провел за "Днепр-1" 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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