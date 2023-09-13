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Источник: Клаусула Пихаленка составляет 6 млн евро, Днепр-1 был готов продать его за 3-4 млн

Премьер-лига
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Если зимой будут достойные предложения, клуб зимой может отпустить игрока

Источник: Клаусула Пихаленка составляет 6 млн евро, Днепр-1 был готов продать его за 3-4 млн

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский поведал инсайдерскую информацию по предложениям, которые поступали "Днепру-1" по хавбеку команды Александру Пихаленку.

"У Пихаленка клаусула 6 миллионов евро. Я слышал, что были предложения уровня чемпионатов Нидерландов, Португалии и Бельгии. Не только "Легия", кажется, но и чемпионаты сильнее.

"Днепр-1" был готов продать его за 3-4 миллиона евро. Поэтому, я думаю, у Пихаленка есть шансы уйти зимой, - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Днепр-1" выкупил контракт Пихаленка у "Шахтера" летом 2021 года за 700 тысяч евро. На данный момент Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел за "Днепр-1" 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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