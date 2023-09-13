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Славия интересовалась Рубчинским. Он забил единственный гол Днепра-1 в противостоянии с пражанами
Видимо, интерес остался на уровне интереса
фото из свободных источников
Полузащитником "
Каких-либо подробностей источник не дает, однако намекает, что интерес был проявлен после очных матчей команд в квалификации Лиги Европы.
Напомним, что пражане в августе выбили днепрян из плей-офф раунда турнира (3:0, 1:1), и именно Рубчинский забил единственный гол украинской команды в данном противостоянии.
Также отметим, что в текущем сезоне сыграл за "Днепр-1" в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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