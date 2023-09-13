Луческу рассказал, что его в своем возрасте заставляет оставаться в футболе

78-летний главный тренер " Динамо " Мирча Луческу пояснил, что его в таком почтенном возрасте заставляет оставаться в футболе.

"Это моя страсть, это мой мир. Я не могу покинуть своих игроков.

Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться", – сказал Луческу.