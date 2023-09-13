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Луческу рассказал, что его в своем возрасте заставляет оставаться в футболе
Тренер пока что не собирается на пенсию
Фото: ФК Динамо
78-летний главный тренер "
"Это моя страсть, это мой мир. Я не могу покинуть своих игроков.
Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться", – сказал Луческу.
Напомним, что Луческу с лета 2020 года возглавляет Динамо, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:Tuttosport
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