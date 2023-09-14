Келси: По возможности изучаю украинский язык

Венесуэльский форвард " Шахтера " Кевин Келси, который пришел в команду в январе этого года, рассказал о коммуникации с партнерами.

– Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает забавно, однако довольно трудно. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше.

- То есть, украинский ты изучаешь?

- По возможности.