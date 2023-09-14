  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Келси: По возможности изучаю украинский язык
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Келси: По возможности изучаю украинский язык

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Венесуэльский нападающий притирается в Шахтере

Келси: По возможности изучаю украинский язык

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси, который пришел в команду в январе этого года, рассказал о коммуникации с партнерами.

– Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает забавно, однако довольно трудно. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше.

- То есть, украинский ты изучаешь?

- По возможности.

Читайте такжеШахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
По теме
yellow-arrow
Луческу рассказал, что его в своем возрасте заставляет оставаться в футболе
yellow-arrow
Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков
yellow-arrow
Славия интересовалась Рубчинским. Он забил единственный гол Днепра-1 в противостоянии с пражанами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде