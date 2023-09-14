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Келси: По возможности изучаю украинский язык
Венесуэльский нападающий притирается в Шахтере
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Венесуэльский форвард "
– Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает забавно, однако довольно трудно. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше.
- То есть, украинский ты изучаешь?
- По возможности.
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Источник:YouTube-канал Шахтаря
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