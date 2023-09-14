  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комитет арбитров УАФ: Хавбек Шахтера в матче с Минаем должен был получать не желтую, а красную карточку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комитет арбитров УАФ: Хавбек Шахтера в матче с Минаем должен был получать не желтую, а красную карточку

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Комитет арбитров разобрал эпизод в матче Минай - Шахтер

Комитет арбитров УАФ: Хавбек Шахтера в матче с Минаем должен был получать не желтую, а красную карточку

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Комитет арбитров УАФ разъяснил эпизод в матче 6-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (1:4), когда после своего фола хавбек "горняков" Георгий Судаков получил желтую карточку.

Комитет арбитров считает, что арбитр Дмитрий Бондаренко должен был наказывать игрока "Шахтера" красной карточкой.

Решения на поле: штрафной удар и желтая карточка.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка.

Объяснение/размышление: 65-я минута. Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком Судаковым, который в попытке борьбы за мяч с защитником "Миная" наносит удар в ногу последнему.

С угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую "картинку", он не увидел хорошо динамики и потому вынес игроку "Шахтера" предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, направленными в икроножную соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икроножная, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю нужно было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение.

Видео эпизода:

По теме
yellow-arrow
В списке был и Калиниченко. Журналист рассказал, как Днепр-1 искал замену Кучеру
yellow-arrow
Келси: По возможности изучаю украинский язык
yellow-arrow
Луческу рассказал, что его в своем возрасте заставляет оставаться в футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде