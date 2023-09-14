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Комитет арбитров УАФ: Хавбек Шахтера в матче с Минаем должен был получать не желтую, а красную карточку
Комитет арбитров разобрал эпизод в матче Минай - Шахтер
Фото: Аліна Єрофеєва
Комитет арбитров УАФ разъяснил эпизод в матче 6-го тура
Комитет арбитров считает, что арбитр Дмитрий Бондаренко должен был наказывать игрока "Шахтера" красной карточкой.
Решения на поле: штрафной удар и желтая карточка.
Правильное решение: штрафной удар и красная карточка.
Объяснение/размышление: 65-я минута. Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком Судаковым, который в попытке борьбы за мяч с защитником "Миная" наносит удар в ногу последнему.
С угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую "картинку", он не увидел хорошо динамики и потому вынес игроку "Шахтера" предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, направленными в икроножную соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икроножная, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю нужно было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение.
Видео эпизода:
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