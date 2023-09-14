Комитет арбитров УАФ: Хавбек Шахтера в матче с Минаем должен был получать не желтую, а красную карточку

Комитет арбитров УАФ разъяснил эпизод в матче 6-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (1:4), когда после своего фола хавбек "горняков" Георгий Судаков получил желтую карточку.

Комитет арбитров считает, что арбитр Дмитрий Бондаренко должен был наказывать игрока "Шахтера" красной карточкой.

Решения на поле: штрафной удар и желтая карточка.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка.

Объяснение/размышление: 65-я минута. Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком Судаковым, который в попытке борьбы за мяч с защитником "Миная" наносит удар в ногу последнему.

С угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую "картинку", он не увидел хорошо динамики и потому вынес игроку "Шахтера" предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, направленными в икроножную соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икроножная, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю нужно было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение.

Видео эпизода: