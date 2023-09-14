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В списке был и Калиниченко. Журналист рассказал, как Днепр-1 искал замену Кучеру
В итоге, команду принял Юрий Максимов
Футбольный журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, чем руководствовался "
"Когда отпали иностранцы, стал вопрос, кого брать из украинцев. У руководства Днепра-1 есть определенные фильтры, связанные с традициями днепровского футбола.
Условный Кривенцов не прошел бы там тест по чистоте крови, потому что он – "шахтерское сердце".
Начался поиск среди "днепровских сердец". Кандидатом номер один был Михайленко. По моей информации, он несколько дней очень серьезно размышлял, но в итоге решил остаться в "Пафосе".
Когда отпал Михайленко, было еще письмо из "днепровских сердец". Я даже слышал, что там был Максим Калиниченко. И потом выплыла кандидатура Максимова.
Как я слышал, переговоры были очень быстрыми. Максимов - это человек, который хочет работать на любых условиях в нормальной команде", – сказал Спиваковский.
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