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Алефиренко: Без Русина стало тяжелее, но у нас тоже есть много квалифицированных игроков
Форвард "Зари" рассказал о старте команды в чемпионате
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Зари" Даниил Алефиренко рассказал о старте команды в чемпионате, противостоянии со "Славией" в Лиге Европы, а также о персональных задачах на текущий сезон.
- Даниил, как ты провел паузу, связанную с матчами национальных сборных? Какие матчи смотрел, кто понравился больше всего?
- У нас была не такая уж и большая пауза, поэтому остался в Киеве, сходил в зал, проводил обычные будни. Обычно, когда есть выходные, предпочитаю полный отдых от футбола, чтобы освежить голову, поэтому не смотрел почти никаких матчей. Но мне нравится как играет сейчас сборная Англии и я очень рад, что наша сборная Украины, провела с ними такой достойный матч!
- Старт текущего сезона получился для "Зари" непростым. В чем видишь главные проблемы команды?
- Было мало футболистов, потому что многие получили травмы, поэтому не смог сделать то, что задумано на сборах. Поэтому где-то в начале чемпионата нас не хватало физически.
- Первый матч против "Славии" в Лиге Европы вы проиграли, но взяли реванш во второй игре. Ты забил красивый гол. Какой главный вывод сделал для себя из этого противостояния?
- Мой вывод в том, что играть можно и нужно с любой командой, сейчас такой футбол, что все команды сильные, нет слабых, поэтому надо выходить на футбольное поле и показать что ты умеешь!
- Без Назария Русина в атаке стало тяжелее? Что сказал ему перед его отъездом?
- Безусловно, без Назика стало тяжелее, но у нас тоже есть много квалифицированных футболистов, которые могут достойно выступать на этой позиции. Назарию я пожелал удачи и я очень рад, что он поехал выступать на таком высоком уровне.
- Впереди матч против "Металлиста 1925". Что мог бы сказать об этом сопернике? Какие сильные стороны можешь выделить?
- "Металлист 1925" - хорошая команда, они имеют много быстрых футболистов и играют в интересный футбол. Из сильных сторон могу выделить, что команда сбалансирована и там много хороших футболистов, как и молодых, так и опытных.
- Какую персональную задачу ты поставил себе на этот сезон?
- Во-первых, помочь команде занять место как можно выше в турнирной таблице УПЛ, а также в Лиге конференций. Во-вторых, забить и отдать как можно больше голевых передач, - сказал Алефиренко.
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