Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился деталями перехода 31-летнего вратаря Артура Рудько в "Шахтер".

"Переговоры с Рудько заняли шесть минут. "Шахтеру" нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и передавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.

В "Шахтере" сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь", – сказал журналист.