Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты
Голкипер недолго думал над предложением дончан
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился деталями перехода 31-летнего вратаря Артура Рудько в "Шахтер".
- Больше новостей с мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Переговоры с Рудько заняли шесть минут. "Шахтеру" нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и передавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.
В "Шахтере" сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь", – сказал журналист.
Рудько - воспитанник академии киевского "Динамо", за первую команду которого отыграл 20 матчей. Также Артур выступал за "Говерлу", "Пафос", "Металлист" и "Лех".
Популярное сейчас
- В списке был и Калиниченко. Журналист рассказал, как Днепр-1 искал замену Кучеру
- Металлист подписал экс-игрока Динамо
- Шелаев: Ошибку Судакова никто не объяснит, переживать Георгий будет долго
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО