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Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты

Премьер-лига
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Голкипер недолго думал над предложением дончан

Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился деталями перехода 31-летнего вратаря Артура Рудько в "Шахтер".

"Переговоры с Рудько заняли шесть минут. "Шахтеру" нужен был второй-третий вратарь, который мог бы составить иллюзию конкуренции Ризныку и передавал бы какой-то опыт молодым вратарям, таким как Твардовский.

В "Шахтере" сказали, что Рудько – идеальная опция. Он заряжен, профессиональный и искусный вратарь", – сказал журналист.

Рудько - воспитанник академии киевского "Динамо", за первую команду которого отыграл 20 матчей. Также Артур выступал за "Говерлу", "Пафос", "Металлист" и "Лех".

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В статье: Артур Рудько Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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