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VAR будет работать на всех матчах: судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Грядущий тур продлится четыре дня

VAR будет работать на всех матчах: судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

7-й тур

15 сентября (пятница)

"Металлист 1925" - "Заря". 18:30 Киев, стадион "Левый берег". Арбитр - Заброда Клим (Сумы), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),

16 сентября (суббота)

"Черноморец" - "Полесье". 15:00. Одесса, "Черноморец". Арбитр - Монзуль Екатерина (Харьков), Арбитр VAR - Шурман Денис (Киевская обл.),

"Шахтер" - "Оболонь". 17:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.), Арбитр VAR - Романов Виталий (Днепр),

"Александрия" - "Миная". 19:00. Александрия, КСК "Ника". Абитр - Шандор Александр (Львов), Арбитр VAR - Деревинский Алексей (Хмельницкий),

17 сентября (воскресенье)

"ЛНЗ" - "Рух". 13:00. Черкассы, "Центральный стадион". Арбитр - Каленов Александр (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Бондаренко Дмитрий (Одесса),

"Днепр-1" - "Колос". 15:00. Днепр, "Днепр-Арена". Арбитр - Пасхал Игорь (Харьков), Арбитр VAR - Панчишин Дмитрий (Харьков),

"Кривбасс" - "Верес". 17:00. Кривой Рог, СК "Горняк". Арбитр - Романюк Анастасия (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Копиевский Виктор (Кропивницкий),

18 сентября (понедельник)

"Динамо" - "Ворскла". 17:00. Киев, стадион Динамо им. В. В Лобановского. Арбитр - Козык Ярослав (Мукачево), Арбитр VAR - Козыряцкий Максим (Запорожье).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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