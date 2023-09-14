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VAR будет работать на всех матчах: судейские назначения на 7-й тур УПЛ
Грядущий тур продлится четыре дня
Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
7-й тур
15 сентября (пятница)
"Металлист 1925" - "Заря". 18:30 Киев, стадион "Левый берег". Арбитр - Заброда Клим (Сумы), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),
16 сентября (суббота)
"Черноморец" - "Полесье". 15:00. Одесса, "Черноморец". Арбитр - Монзуль Екатерина (Харьков), Арбитр VAR - Шурман Денис (Киевская обл.),
"Шахтер" - "Оболонь". 17:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.), Арбитр VAR - Романов Виталий (Днепр),
"Александрия" - "Миная". 19:00. Александрия, КСК "Ника". Абитр - Шандор Александр (Львов), Арбитр VAR - Деревинский Алексей (Хмельницкий),
17 сентября (воскресенье)
"ЛНЗ" - "Рух". 13:00. Черкассы, "Центральный стадион". Арбитр - Каленов Александр (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Бондаренко Дмитрий (Одесса),
"Днепр-1" - "Колос". 15:00. Днепр, "Днепр-Арена". Арбитр - Пасхал Игорь (Харьков), Арбитр VAR - Панчишин Дмитрий (Харьков),
"Кривбасс" - "Верес". 17:00. Кривой Рог, СК "Горняк". Арбитр - Романюк Анастасия (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Копиевский Виктор (Кропивницкий),
18 сентября (понедельник)
"Динамо" - "Ворскла". 17:00. Киев, стадион Динамо им. В. В Лобановского. Арбитр - Козык Ярослав (Мукачево), Арбитр VAR - Козыряцкий Максим (Запорожье).
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