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Наставник Руха: Понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ

Премьер-лига
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Львовская команда готовится к игре против черкащан

Наставник Руха: Понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталия Пономарев рассказал о подготовке команды к игре 7-го тура УПЛ против "ЛНЗ" и сборников, которые представляли "желто-черных" на международной арене.

"Все ребята хорошо работают на тренировках. Радует, что от них есть максимальная самоотдача и они ответственно подходят к делу. Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.

В "ЛНЗ" новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть "ЛНЗ". Черкасская команда будет мотивирована, ведь их игроки захотят доказать новому тренерскому штабу, что каждый из этих игроков заслуживает место в основном составе. Это будет непростая игра.

Мы очень рады, что наши футболисты играют в разных сборных Украины и это важно для нас, чтобы эти игроки представляли нашу страну. Также есть Плюман, который хорошо сыграл за Гваделупу. Это игроки основного состава и мы на них будем рассчитывать в предстоящем матче. Они уже вернулись в расположение клуба и будут привлечены в тренировочный процесс. Но мы будем принимать решение об их участии в матче против "ЛНЗ", учитывая их физическое состояние", - рассказал Пономарев.

Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 13:00.

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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