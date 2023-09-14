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Наставник Руха: Понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ
Львовская команда готовится к игре против черкащан
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталия Пономарев рассказал о подготовке команды к игре 7-го тура УПЛ против "ЛНЗ" и сборников, которые представляли "желто-черных" на международной арене.
"Все ребята хорошо работают на тренировках. Радует, что от них есть максимальная самоотдача и они ответственно подходят к делу. Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.
В "ЛНЗ" новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть "ЛНЗ". Черкасская команда будет мотивирована, ведь их игроки захотят доказать новому тренерскому штабу, что каждый из этих игроков заслуживает место в основном составе. Это будет непростая игра.
Мы очень рады, что наши футболисты играют в разных сборных Украины и это важно для нас, чтобы эти игроки представляли нашу страну. Также есть Плюман, который хорошо сыграл за Гваделупу. Это игроки основного состава и мы на них будем рассчитывать в предстоящем матче. Они уже вернулись в расположение клуба и будут привлечены в тренировочный процесс. Но мы будем принимать решение об их участии в матче против "ЛНЗ", учитывая их физическое состояние", - рассказал Пономарев.
Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 13:00.
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