"Я понимаю, что мне не хватает голов и передач. Я не тупой". Кабаев ответил критикам

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о своей низкой результативности в киевском клубе.

– Вы забивали на сборах за "Динамо", но у вас нет голов за команду в официальных матчах. Это беспокоит?

– Да, беспокоит. Это одна из причин. Мистер, когда я сыграл первые 5-7 матчей, говорил: "Ну, когда уже? Давай-давай". Потом еще больше. На теории говорил: "Кабаев, я жду от тебя голов". А я сам жду! Мне тоже приятно забивать, я тоже хочу!

Первая игра, 2-3 момента, забивай – и все. Я не забил, и потом ты накручиваешь себя. Это трудно понять нефутбольному человеку. Я не ругаю их за это. Я считаю, что это чисто психологическая проблема, что я не могу забить. Сборы – это нет болельщиков и давления, ты выходишь и кайфуешь. А тут уже результат, и все равно ты где-то себя немного накручиваешь. Я верю, что тот Кабаев, который был полгода или год назад, станет только сильнее. Иначе не будет.

– Статистика говорит, что вам понадобился 21 матч, чтобы совершить свое дебютное результативное действие за "Динамо".

– Да, у меня одно результативное действие за 21 матч. Я видел это. Даже Игорь и Григорий Суркисы спрашивали: "Это что – твое первое результативное действие за 21 матч?" А что я мог ответить? Это верно, так и есть.

Я тоже хочу отдавать и забивать больше, как Довбик. Но пока так, что я могу сделать? Я хочу это делать и делаю все для этого. Значит, пока не пришло время.

– Какой вы видите свою роль и статус в команде?

– По натуре я интроверт. Не скажу, что я мало общаюсь. Я и с Ярмоленко, и с кем-то из молодых, условным Царенко, например, хорошо себя чувствую. Трудно сказать, какая у меня роль. Я от себя жду голов. Будут голы, будет лучшая игра, и я буду помогать этой команде добывать очки. Думаю, этого хватит с головой.

Я хорошо себя чувствую в команде. Общаюсь с персоналом, с футболистами. Все супер. Но я понимаю, услышьте меня, мои критики, что мне не хватает голов и передач. Я все понимаю, сколько бы вы ни писали об этом. Я не тупой и не дурак, я взрослый человек.

Пишите, что я не уровень "Динамо". Ну, как не уровень? Я столько стремился сюда – хорошо играл в "Заре", забивал голы, в "Черноморце" тоже, – сказал Кабаев.