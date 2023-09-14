Скрипник: Корниенко хотел в Ворсклу, а мы были не против его видеть у себя

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал аренду защитника "Шахтера" Виктора Корниенко.

- Хороший левоногий защитник лишним точно не будет. На этой позиции у нас есть Бацула, но он классно будет играть впереди.

Я хорошо знаю Витю по "Шахтеру". Когда появилась возможность взять в аренду на год, я был только за. Ситуация win-win для обеих сторон. Витя - местный парень. Он хотел к нам, а мы были не против его видеть у себя.

- Виктор дважды в карьере рвал кресты. Вас это не настораживало?

- Мы осторожно на это смотрим. Когда есть какая-то перегрузка или высокоинтенсивные упражнения, мы убираем его с поля, чтобы не допустить рецидива и помочь ему снова играть в футбол на топ-уровне, — сказал Скрипник.