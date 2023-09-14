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УПЛ определила лучших игрока и тренера июля-августа

Премьер-лига
(1 голосов)

Призы достались представителям "Кривбасса" и "Черноморца"

УПЛ определила лучших игрока и тренера июля-августа

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования за звание лучших игрока и тренера по итогам июля-августа.

В голосование за лучшего футболиста победил защитник "Кривбасса" Иван Дибанго. Он набрал 50,9% голосов. В топ-3 также вошли полузащитник "Руха" Юрий Климчук (33,2%) и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив (10,7%). Четвертое место занял голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн (5,2%).

Звание лучшего наставника удостоился представитель "Черноморца" Роман Григорчук, который получил 43,8% голосов. Специалист опередил тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба (32,3%), коуча "Руха" Виталия Пономарева (20,9%), а также менеджера "Шахтера" Патрика ван Леувена (3%).

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В статье: Роман Григорчук Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Иван Дибанго
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Источник:
УПЛ

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