УПЛ определила лучших игрока и тренера июля-августа

Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования за звание лучших игрока и тренера по итогам июля-августа.

В голосование за лучшего футболиста победил защитник "Кривбасса" Иван Дибанго. Он набрал 50,9% голосов. В топ-3 также вошли полузащитник "Руха" Юрий Климчук (33,2%) и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив (10,7%). Четвертое место занял голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн (5,2%).

Звание лучшего наставника удостоился представитель "Черноморца" Роман Григорчук, который получил 43,8% голосов. Специалист опередил тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба (32,3%), коуча "Руха" Виталия Пономарева (20,9%), а также менеджера "Шахтера" Патрика ван Леувена (3%).