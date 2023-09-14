Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ определила лучших игрока и тренера июля-августа
Призы достались представителям "Кривбасса" и "Черноморца"
Фото: Александр Приходько
Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования за звание лучших игрока и тренера по итогам июля-августа.
В голосование за лучшего футболиста победил защитник "Кривбасса" Иван Дибанго. Он набрал 50,9% голосов. В топ-3 также вошли полузащитник "Руха" Юрий Климчук (33,2%) и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив (10,7%). Четвертое место занял голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн (5,2%).
Звание лучшего наставника удостоился представитель "Черноморца" Роман Григорчук, который получил 43,8% голосов. Специалист опередил тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба (32,3%), коуча "Руха" Виталия Пономарева (20,9%), а также менеджера "Шахтера" Патрика ван Леувена (3%).
Популярное сейчас
- Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты
- Звягель официально представил преемника Максимова
- Стало известно имя фаворита на пост тренера сборной Германии. Феллер больше не будет тренировать сборную
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО