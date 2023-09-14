Скрипник: Я вижу, что Ворскла может бороться за топ-5

Главный тренер " Ворсклы " Виктор Скрипник рассказал о перспективах полтавской команды в нынешнем сезоне.

– У вас уже есть понимание, на что может претендовать "Ворскла"?

– Я вижу, что мы можем бороться за топ-5. Это будет хорошо. Будем выше – буду только рад. "Ворскла", при всех наших потерях, точно не стала хуже. Я говорю это с уверенностью, потому что я знаю эти реалии, а не даю прогнозов, что пальцем в небо.

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– Уголовное преследование почетного президента "Ворсклы" Константина Жеваго сильно ударило по амбициям клуба?

– У меня постоянная коммуникация с руководством клуба. Меня заверили, что внимание клуба на том же уровне. Понятно, что не в том объеме, как бы всем хотелось, но то, что "Ворскла" не пропадет, а будет дальше существовать и радовать болельщиков – это 100%.

– Вам оптимизма не занимать.

– Надо всегда смотреть с оптимизмом и я не просто так шапкозакиднические речи толкаю. Я каждый день вижу, с какими глазами футболисты работают на тренировках, отдаются в играх.

Силы и возможности выполнить поставленную задачу есть. Говорить о более высоких целях архисложно, поскольку у нас очень сильная конкуренция в УПЛ. По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы повторить достижения прошлого сезона.