Келси: Когда я только пришел в Шахтер, был поражен профессионализмом Степаненко

Венесуэльский форвард " Шахтера " Кевин Келси, который пришел в команду в январе этого года, впечатлен капитаном команды Тарасом Степаненко.

"Когда я только пришел в "Шахтер", то меня больше всего меня поразил капитан команды Тарас Степаненко. То, как он тренируется, а также его привычки. Нравится его профессионализм. Тарас является хорошим примером для наследования, чтобы как можно дольше быть на высоком уровне.

В целом, мое первое время здесь было невероятным. Шесть месяцев – и уже выиграл золото УПЛ. Для меня это важно", – сказал Келси.