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Келси: Когда я только пришел в Шахтер, был поражен профессионализмом Степаненко
Тарас является примером для молодежи и новичков команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Венесуэльский форвард "
"Когда я только пришел в "Шахтер", то меня больше всего меня поразил капитан команды Тарас Степаненко. То, как он тренируется, а также его привычки. Нравится его профессионализм. Тарас является хорошим примером для наследования, чтобы как можно дольше быть на высоком уровне.
В целом, мое первое время здесь было невероятным. Шесть месяцев – и уже выиграл золото УПЛ. Для меня это важно", – сказал Келси.
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