  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Келси: Когда я только пришел в Шахтер, был поражен профессионализмом Степаненко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Келси: Когда я только пришел в Шахтер, был поражен профессионализмом Степаненко

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас является примером для молодежи и новичков команды

Келси: Когда я только пришел в Шахтер, был поражен профессионализмом Степаненко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси, который пришел в команду в январе этого года, впечатлен капитаном команды Тарасом Степаненко.

"Когда я только пришел в "Шахтер", то меня больше всего меня поразил капитан команды Тарас Степаненко. То, как он тренируется, а также его привычки. Нравится его профессионализм. Тарас является хорошим примером для наследования, чтобы как можно дольше быть на высоком уровне.

В целом, мое первое время здесь было невероятным. Шесть месяцев – и уже выиграл золото УПЛ. Для меня это важно", – сказал Келси.

По теме
yellow-arrow
Скрипник: Я вижу, что Ворскла может бороться за топ-5
yellow-arrow
Чурко: Лалатович классный человек, но как с тренером где-то наверняка у нас не сошлось
yellow-arrow
Днепр-1 представил Максимова в качестве главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Кевин Келси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде