Андриевский: По потерянным очкам мы сейчас выше Шахтера. Если выиграем все матчи - будем на первом месте

29-летний полузащитник " Динамо " Александр Андриевский прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне и оценил перспективы киевлян в чемпионате УПЛ.

– Как тебе старт "Динамо" в сезоне? Что скажешь по игре?

– Хотелось, конечно, больше очков, чем шесть. Мы первые две игры выиграли – это очень хорошо. Так получилось, что третью игру проиграли "Черноморцу". Думаю, это поражение нам следует забыть и готовиться к следующим матчам, чтобы не терять больше баллов.

– "Динамо" много забивает в чемпионате, однако в защите не все хорошо. Твой комментарий?

– Это, наверное, к тренерам вопросы. Но если мы в каждой игре будем забивать больше, чем соперник, то не важно сколько при этом пропустим. Самое главное – это победа.

– В чемпионате ты еще не сыграл ни одного матча. Что вообще скажешь о развитии событий на нашей внутренней арене?

– Не надо спешить – это только начало чемпионата. У каждой из команд впереди больше двух десятков игр. Поэтому сейчас очень рано что-либо говорить. Думаю, после первого круга что-то должно вырисоваться.

– "Шахтер" выше всех, поэтому последовали такие высказывания, что его уже никому не догнать.

– Да нет, почему выше. По потерянным очкам мы сейчас выше "Шахтера". Если мы выигрываем отложенные матчи, опередим "горняков" – будем на первом месте.