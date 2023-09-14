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Андриевский: По потерянным очкам мы сейчас выше Шахтера. Если выиграем все матчи - будем на первом месте
Хавбек верит в позитивные перспективы киевлян в чемпионате
Фото: ФК Динамо
29-летний полузащитник "
– Как тебе старт "Динамо" в сезоне? Что скажешь по игре?
– Хотелось, конечно, больше очков, чем шесть. Мы первые две игры выиграли – это очень хорошо. Так получилось, что третью игру проиграли "Черноморцу". Думаю, это поражение нам следует забыть и готовиться к следующим матчам, чтобы не терять больше баллов.
– "Динамо" много забивает в чемпионате, однако в защите не все хорошо. Твой комментарий?
– Это, наверное, к тренерам вопросы. Но если мы в каждой игре будем забивать больше, чем соперник, то не важно сколько при этом пропустим. Самое главное – это победа.
– В чемпионате ты еще не сыграл ни одного матча. Что вообще скажешь о развитии событий на нашей внутренней арене?
– Не надо спешить – это только начало чемпионата. У каждой из команд впереди больше двух десятков игр. Поэтому сейчас очень рано что-либо говорить. Думаю, после первого круга что-то должно вырисоваться.
– "Шахтер" выше всех, поэтому последовали такие высказывания, что его уже никому не догнать.
– Да нет, почему выше. По потерянным очкам мы сейчас выше "Шахтера". Если мы выигрываем отложенные матчи, опередим "горняков" – будем на первом месте.
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