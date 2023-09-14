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Металлист 1925 — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 — Заря ⋇ 15.08.2023 ⋇ Где смотреть матч онлайн трансляцию матча чемпионата Украины
Фото: ФК Рух
Украинский клубный футбол возвращается после международной паузы. 7-й тур УПЛ откроет поединок середняка и неожиданного неудачника с довольно турбулентной внутренней кухней. Удастся ли подопечным Валерия Кривенцова улучшить свой перформанс в элите и приобрести оптимальные кондиции для дальнейших успехов?
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Поединок "Металлист 1925" — "Заря" состоится в пятницу, 15 сентября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.
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