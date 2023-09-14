Металлист 1925 — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинский клубный футбол возвращается после международной паузы. 7-й тур УПЛ откроет поединок середняка и неожиданного неудачника с довольно турбулентной внутренней кухней. Удастся ли подопечным Валерия Кривенцова улучшить свой перформанс в элите и приобрести оптимальные кондиции для дальнейших успехов?

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Поединок "Металлист 1925" — "Заря" состоится в пятницу, 15 сентября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 — Заря Смотреть трансляцию