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Металлист 1925 — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Металлист 1925 — Заря ⋇ 15.08.2023 ⋇ Где смотреть матч онлайн трансляцию матча чемпионата Украины

Металлист 1925 — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Украинский клубный футбол возвращается после международной паузы. 7-й тур УПЛ откроет поединок середняка и неожиданного неудачника с довольно турбулентной внутренней кухней. Удастся ли подопечным Валерия Кривенцова улучшить свой перформанс в элите и приобрести оптимальные кондиции для дальнейших успехов?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Поединок "Металлист 1925" — "Заря" состоится в пятницу, 15 сентября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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Трансляция матча Металлист 1925 — Заря
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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