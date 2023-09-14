Кабаев - о критике Динамо: Даже если взяли 3 очка, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли

Хавбек " Динамо " Владислав Кабаев высказал мнение, что киевлян намного чаще и больше подвергают критике, чем донецкий "Шахтер".

– В команде хорошая атмосфера?

– Хорошая атмосфера – когда есть результат. Когда его нет, то тяжело. Ты сам понимаешь, что так не должно быть, и ты стараешься изменить это. Но не всегда выходит – и нам это не нравится. Ты где-то загоняешься, еще где-то живешь той игрой. Так не должно быть. Ту игру уже забыли.

Надо настраиваться на следующую, которую ты должен выиграть. Настроение зависит от результата. Хороший результат – все хорошо в жизни. Плохой – все, ты начинаешь загоняться.

Я заметил, что даже сейчас, когда "Шахтер" плохо играет, он не получает столько критики, как мы. А "Динамо" под такой лупой… Даже если выиграем, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли. "Луческу – уходи, Кабаев – то, то и то" – да успокойтесь уже.

Говорят, не читайте, что пишут о вас. Но как ни читать, если заходишь в интернет, и у тебя сразу открывается первая статья – бах! Как здесь не прочесть? Потом листаешь дальше, и тут опять статья о том же. Сообщения пишут, хоть удаляй инстаграм и не читай.

– Знаете, на каком "Динамо" сейчас идет месте в УПЛ?

– Где-то на 10-м, но мы пропустили три матча. Если, дай бог, все выиграем, то будем первыми. С Дубинчаком буквально две недели назад виделись и обсуждали, что все в наших руках.

Плохо, что вылетели из еврокубков, но теперь цепляемся за чемпионат Украины и Кубок. Все в наших руках. Там ничего не потеряно. "Шахтер" терял очки, "Днепр-1" и "Заря" – тоже. "Рух" сейчас хорошо играет, "Полесье"… Но тем интереснее, что такие команды появляются. Читаешь за "Карпаты" – команда много футболистов подписывает.

Честно, я доволен, что даже во время войны есть такие команды. Думал, что многие из них пойдут ко дну, сдуются. А у нас есть какой-то подъем, и это радует.