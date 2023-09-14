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Металлист 1925 — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2023
Первое испытание для Валерия Кривенцова
ФК "Зоря" (Луганськ)
Украинский футбол возвращается на стадионы после международной паузы и 7-й тур УПЛ начнется с довольно принципиального поединка. Он состоится на стадионе, который в этом сезоне является домашним как для харьковчан, так и для луганского клуба. Сможет ли неожиданный аутсайдер элиты подняться выше и оправдать надежды болельщиков?
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Металлист 1925" 18:30 "Заря"
- Новости "Металлиста 1925"
- Новости "Зари"
- “Металлист 1925”-”Заря”. Статистика личных встреч
- “Металлист 1925”-”Заря”. Последние матчи команд
- “Металлист 1925”-”Заря”. Турнирное положение команд
- “Металлист 1925”-”Заря”. Ставка и коэффициенты
- “Металлист 1925”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 7 тур
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)
"Металлист 1925" 18:30 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
Новости "Металлиста 1925"
Харьковчане пока показывают довольно посредственный результат — 9 место с 7-ю очками. Из хорошего — "Металлист 1925" входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей (4). Однако и в ворота соперников "желто-синие" забили такое же количество голов. Международный павзу Эдмар сначала планировал потратить на подготовку футболистов, однако товарищеский матч с "Александрией" не состоялся. Тренер объяснил это заполненным клубным лазаретом, однако заверил, что команда готова показать класс в поединке с "Зарей".
На поле стадиона "Левый Берег" не выйдет Ярослав Мартынюк, который получил удаление в матче против "Руха". Однако в ростере есть достаточно хороших футболистов, которые могут его заменить. Также можно рассчитывать на появление в заявке двух нападающих — Андрея Борячука и новичка клуба Евгения Исаенко.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Курило, Безуглый, Червак, Габелок, Кравченко, Русин, Дмитренко, Юсов, Сидоров
Новости "Зари"
Луганская команда довольно неуверенно выступает в УПЛ — лишь 12 место в таблице и 5 очков в активе. Более того, после неудачных выступлений команду покинул Ненад Лалатович, поэтому некоторое время "Заря" играла под руководством его помощника Младена Бартуловича. Однако к матчу с "желто-синими" игроков готовил Валерий Кривенцов — именно он год назад вынужден был уйти из "Металлиста 1925", уступив свое место Эдмару. Поэтому игроки соперника ему очень хорошо знакомы.
"Заря" уже сыграла первый матч с новым тренером — это был гостевой спарринг против "Колоса" (3:1 в пользу ковалевцев). Однако матч с харьковчанами будет первым официальным поединком для Кривенцова. Также это станет репетицией перед стартом в Лиге Конференций — 21 сентября луганчане сыграют в Люблине с бельгийским "Гентом".
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Дрышлюк, Джордан, Батагов, Кирюханцев, Хахлев, Волошин, Антюх, Алефиренко, Герреро
“Металлист 1925”-”Заря”. Статистика личных встреч
Эти команды встречались между собой трижды в рамках УПЛ и каждый раз победителем становилась "Заря". Разница мячей — 12:1 в пользу "Зари".
“Металлист 1925”-”Заря”. Последние матчи команд
В последних поединках харьковчане побеждали трижды — дважды в УПЛ ("Александрия" и "Минай") и один раз в Кубке ("Горняк-Спорт").
"Заря" в последних матчах потерпела поражение только в Лиге Европы (первый матч против пражской "Славии"). Однако в УПЛ результаты были посредственными — одолеть луганчане смогли только "Ворсклу".
“Металлист 1925”-”Заря”. Турнирное положение команд
"Металлист 1925" занимает место в середине таблицы, тогда как "Заря" близка к зоне переходных матчей. Начало сезона трудно назвать хорошим для обеих команд, однако впереди еще 24 тура УПЛ.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|0
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|0
|3
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|4
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|5
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|6
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|7
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|8
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|0
|9
|Металлист 1925
|5
|2
|1
|2
|4-4
|0
|7
|0
|10
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|6
|1
|2
|3
|4-9
|-5
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|6
|0
|2
|4
|4-14
|-10
|2
|0
“Металлист 1925”-”Заря”. Ставка и коэффициенты
“Металлист 1925”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Заря" пока далека от идеальных кондиций, да и первая игра с новым тренером далеко не всегда заканчивается победой. Поэтому прогнозируем волевую ничью.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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