Металлист 1925 — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2023

Украинский футбол возвращается на стадионы после международной паузы и 7-й тур УПЛ начнется с довольно принципиального поединка. Он состоится на стадионе, который в этом сезоне является домашним как для харьковчан, так и для луганского клуба. Сможет ли неожиданный аутсайдер элиты подняться выше и оправдать надежды болельщиков?

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УПЛ. 7 тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)

"Металлист 1925" 18:30 "Заря"

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Новости "Металлиста 1925"

Харьковчане пока показывают довольно посредственный результат — 9 место с 7-ю очками. Из хорошего — "Металлист 1925" входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей (4). Однако и в ворота соперников "желто-синие" забили такое же количество голов. Международный павзу Эдмар сначала планировал потратить на подготовку футболистов, однако товарищеский матч с "Александрией" не состоялся. Тренер объяснил это заполненным клубным лазаретом, однако заверил, что команда готова показать класс в поединке с "Зарей".

На поле стадиона "Левый Берег" не выйдет Ярослав Мартынюк, который получил удаление в матче против "Руха". Однако в ростере есть достаточно хороших футболистов, которые могут его заменить. Также можно рассчитывать на появление в заявке двух нападающих — Андрея Борячука и новичка клуба Евгения Исаенко.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Курило, Безуглый, Червак, Габелок, Кравченко, Русин, Дмитренко, Юсов, Сидоров

Новости "Зари"

Луганская команда довольно неуверенно выступает в УПЛ — лишь 12 место в таблице и 5 очков в активе. Более того, после неудачных выступлений команду покинул Ненад Лалатович, поэтому некоторое время "Заря" играла под руководством его помощника Младена Бартуловича. Однако к матчу с "желто-синими" игроков готовил Валерий Кривенцов — именно он год назад вынужден был уйти из "Металлиста 1925", уступив свое место Эдмару. Поэтому игроки соперника ему очень хорошо знакомы.

"Заря" уже сыграла первый матч с новым тренером — это был гостевой спарринг против "Колоса" (3:1 в пользу ковалевцев). Однако матч с харьковчанами будет первым официальным поединком для Кривенцова. Также это станет репетицией перед стартом в Лиге Конференций — 21 сентября луганчане сыграют в Люблине с бельгийским "Гентом".

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Дрышлюк, Джордан, Батагов, Кирюханцев, Хахлев, Волошин, Антюх, Алефиренко, Герреро

“Металлист 1925”-”Заря”. Статистика личных встреч

Эти команды встречались между собой трижды в рамках УПЛ и каждый раз победителем становилась "Заря". Разница мячей — 12:1 в пользу "Зари".

“Металлист 1925”-”Заря”. Последние матчи команд

В последних поединках харьковчане побеждали трижды — дважды в УПЛ ("Александрия" и "Минай") и один раз в Кубке ("Горняк-Спорт").

"Заря" в последних матчах потерпела поражение только в Лиге Европы (первый матч против пражской "Славии"). Однако в УПЛ результаты были посредственными — одолеть луганчане смогли только "Ворсклу".

“Металлист 1925”-”Заря”. Турнирное положение команд

"Металлист 1925" занимает место в середине таблицы, тогда как "Заря" близка к зоне переходных матчей. Начало сезона трудно назвать хорошим для обеих команд, однако впереди еще 24 тура УПЛ.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 4 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 5 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 6 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 7 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 8 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 9 Металлист 1925 5 2 1 2 4-4 0 7 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

“Металлист 1925”-”Заря”. Ставка и коэффициенты

“Металлист 1925”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Заря" пока далека от идеальных кондиций, да и первая игра с новым тренером далеко не всегда заканчивается победой. Поэтому прогнозируем волевую ничью.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.