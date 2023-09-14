Борячук: Рад вернуться в Металлист 1925 и быть здесь

"Старый" новичок " Металлиста 1925 " Андрей Борячук рассказал о своем возвращении в клуб, оценил перспективы харьковской команды, а также поделился мыслями о подготовке к игре с "Зарей".

– Андрей, поздравляем с возвращением в "Металлист 1925", как ощущения в команде, как встретили одноклубники, тренеры?

– Да как, встретили хорошо. Очень рад снова появиться в этой команде. Всех знаю, приветствие было теплым. Комфортно. Я сам рад, потому что у меня долгосрочный контракт на три года. Рад вернуться и быть здесь.

– Что-то изменилось за почти год твоего отсутствия в команде?

– Во-первых, прибавилось больше футболистов, новые игроки есть в команде. С некоторыми ребятами пришлось познакомиться, пообщаться. Наверное, что уровень немножко изменился, команда выходит на другой уровень, этот уровень становится выше. Ребята приобретают опыт, тренерский штаб, медицинский штаб, все обновляются, расширяются. Вижу, что есть движение.

– Очень хочется спросить, как твое самочувствие, ведь знаем, что было повреждение.

– Это была не очень приятная травма, нелегкая. На второй тренировке на сборе я ее получил, подвернул голеностоп. Мне врачи сказали, что от четырех до шести недель буду вне игры. Сказали, что после заживления еще будешь чувствовать, и действительно чувствую еще сейчас дискомфорт. Но свое состояние, как и физическую форму, оцениваю как неплохие. Уже набрал. Где-то оно еще отдает мне немножко, мол, я еще здесь, ты меня не забывай. А так все хорошо, слава Богу.

– Готов ли уже сыграть против "Зари"?

– Сейчас в команде сложилась такая ситуация, что у нас много травмированных. Юсов не тренируется, так же Сидоров. Сейчас на атакующих позициях немного людей. Может быть и такое, думаю, что мне придется сыграть и 90 минут. Я, Чирук – это двое нападающих, как решит тренерский штаб поставить на игру, какой состав – такой будет. Сейчас не хватает футболистов, которые травмированы. Придется работать с теми игроками, которые есть сейчас.

– С луганской командой работает не чужой для "Металлиста 1925" и лично для многих игроков команды, для тебя в частности – Валерий Кривенцов. Благодаря этому это будет принципиальный поединок?

- Да, мы все понимаем против кого мы играем, кто наш соперник. Это не только можно брать во внимание тренера нашего бывшего. Но и взять саму команду, мы уступили в прошлом году, естественно, что ребята желают отдать долг. А еще и Сергей Валерьевич, это будет очень принципиальная битва, и для ребят, и для всего клуба будет очень принципиально.

– То есть готовились усиленно к этому матчу? Была пауза, было время, команда готова?

– Мы готовимся, уделяем достаточно внимания сопернику, но не зацикливаемся на этом. Потому что все понимаем, что это принципиальный соперник. Надо с холодной головой подойти, но подготовленным, проинформированным

– Что в целом можешь сказать о "Заре"? Опасна ли эта команда? Как нужно против них сыграть, чтобы одержать победу?

– Во-первых, я думаю, что если что у "Зари" быстрые фланги, хорошая атака. Когда есть быстрые фланги – это всегда остро. У них мало слабых сторон, но они у каждой команды есть. За счет чего мы можем выиграть? Я думаю, что если мы не будем сбавлять темп, если мы не будем давать им возможности поднять голову, выдохнуть-передохнуть – это может дать свои плоды. Я думаю, что все возможно.

– Ну и учитывая, как "Заря" начала этот сезон, то в предыдущем они до последнего тура боролись за серебро. Сейчас же выглядит так, что есть шансы?

– Да, тем более, что еще новый тренер, еще не все притерлись, еще не все понимают, что хочет от них новый тренер. Надо будет просто не уступать им в каждой ситуации, борьбе, технике, ударах, во всем. Надо просто не давать им возможности выиграть.

– Думаю, что у "Металлиста 1925" также должна быть дополнительная мотивация, относительно того, что команда вообще могла прекратить свое существование? Нужно доказывать, что мы остались не просто так?

– Да, это будем доказывать 100%.