Колос подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо

Ковалевский " Колос" объявил о подписании полноценного контракта с 20-летним украинским форвардом Кириллом Поповым.

Попов в прошлом сезоне играл за "Колос" на правах аренды с "Динамо", а сейчас в статусе свободного агента заключил с ковалевской командной полноценный контракт сроком на 3 года.

На счету форварда за "Колос" 24 матча и одна результативная передача. За первую команду "Динамо" он так и не провел ни одного поединка.