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Колос подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо
Кирилл Попов будет играть за Колос на полноценной основе
koloskovalivka.com
Ковалевский "
Попов в прошлом сезоне играл за "Колос" на правах аренды с "Динамо", а сейчас в статусе свободного агента заключил с ковалевской командной полноценный контракт сроком на 3 года.
На счету форварда за "Колос" 24 матча и одна результативная передача. За первую команду "Динамо" он так и не провел ни одного поединка.
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Источник:Колос
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