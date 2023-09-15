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Колос подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо

Премьер-лига
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Кирилл Попов будет играть за Колос на полноценной основе

Колос подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо

koloskovalivka.com

Новина українською

Ковалевский "Колос" объявил о подписании полноценного контракта с 20-летним украинским форвардом Кириллом Поповым.

Попов в прошлом сезоне играл за "Колос" на правах аренды с "Динамо", а сейчас в статусе свободного агента заключил с ковалевской командной полноценный контракт сроком на 3 года.

На счету форварда за "Колос" 24 матча и одна результативная передача. За первую команду "Динамо" он так и не провел ни одного поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Кирилл Попов
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Источник:
Колос

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