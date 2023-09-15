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Скрипник: Первые сирены, услышанные в Украине, бразильцы Ворсклы восприняли с улыбкой

Премьер-лига
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Это положительные люди со своим мировоззрением

Скрипник: Первые сирены, услышанные в Украине, бразильцы Ворсклы восприняли с улыбкой

vorskla.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о легионерах, которые этим летом пополнили команду.

– Как уговорили молодых бразильцев приехать в Полтаву?

– Мы стараемся всегда объяснять ситуацию, которая происходит в Украине. В других командах бывает, что приезжает футболист, потренировался, посмотрел и уехал.

Это положительные люди со своим мировоззрением. Общаемся, стараемся саморазвивать. Несмотря на языковой барьер, у ребят есть понимание футбола. Мы только благодарны тем ребятам, которые отважились попробовать свои силы в Украине. Тот же Кане вернулся в Полтаву и приносит пользу "Ворскле".

– Что с Якубу? Неужели Кане не смог убедить его вернуться в Полтаву?

– Якубу я еще не видел, если честно. Он должен вернуться, но это зависит от бюрократических моментов. Визу украинскую получить не так прямо сейчас. Дай бог, чтобы он вернулся в Украину в хорошей форме, чтобы мы рассчитывали на него по первым играм.

– Если бы все новички пришли перед еврокубками, это могло бы помочь избежать вылета от "Дилы?

– Как мы знаем, история не знает сослагательного наклонения. Маємо, що маємо. Сантана пришел буквально за три дня до первой игры с "Дилой". Он сразу же вышел в старте.

Я рад, что оба Тиагу хорошо адаптируются, чему способствует хороший коллектив, которым всегда славилась "Ворскла". С этим проблем у нас нет. Первые сирены, которые услышали в городе, они немного с улыбкой восприняли.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Наджиб Якубу Ибрахим Кане
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Источник:
sport-express.ua

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