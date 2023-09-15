Хавбек Руха: В УПЛ собраны сильные команды и ЛНЗ - не исключение

Полузащитники "Руха" Эдсон рассказал, как команда работала во время паузы на матчи национальных сборных и как "желто-черные" готовятся к матчу с "ЛНЗ".

"Во время паузы на матчи сборных у нас была тяжелая подготовка и интенсивные тренировки. Но мы понимаем, что это нужно, чтобы поддерживать нашу игровую форму. Также нас мотивирует, что в предыдущих двух матчах мы дважды сыграли вничью, и теперь нам нужна победа.

В УПЛ собраны сильные команды и "ЛНЗ" - не исключение. Сейчас мы изучаем соперника, ищем их слабые стороны и сделаем все, чтобы победить. Конечно, "Рух" испытывает давление, ведь команда сейчас находится в группе лидеров чемпионата. Но я надеюсь, что это пойдет только нам на пользу, потому что мы заслуживаем быть там, где мы сейчас есть. Мы много работаем для этого и продолжим это делать", - сказал Эдсон.