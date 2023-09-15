  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха: В УПЛ собраны сильные команды и ЛНЗ - не исключение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха: В УПЛ собраны сильные команды и ЛНЗ - не исключение

Премьер-лига
(1 голосов)

"Желто-черные" готовятся к выезду в Черкассы

Хавбек Руха: В УПЛ собраны сильные команды и ЛНЗ - не исключение

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитники "Руха" Эдсон рассказал, как команда работала во время паузы на матчи национальных сборных и как "желто-черные" готовятся к матчу с "ЛНЗ".

"Во время паузы на матчи сборных у нас была тяжелая подготовка и интенсивные тренировки. Но мы понимаем, что это нужно, чтобы поддерживать нашу игровую форму. Также нас мотивирует, что в предыдущих двух матчах мы дважды сыграли вничью, и теперь нам нужна победа.

В УПЛ собраны сильные команды и "ЛНЗ" - не исключение. Сейчас мы изучаем соперника, ищем их слабые стороны и сделаем все, чтобы победить. Конечно, "Рух" испытывает давление, ведь команда сейчас находится в группе лидеров чемпионата. Но я надеюсь, что это пойдет только нам на пользу, потому что мы заслуживаем быть там, где мы сейчас есть. Мы много работаем для этого и продолжим это делать", - сказал Эдсон.

Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 13:00.

Читайте такжеНаставник Руха: Понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ
По теме
yellow-arrow
Притула: Рух должен доказывать, что заслуживает быть на вершине таблицы
yellow-arrow
"Для меня было честью носить эту футболку". Сидклей попрощался с Динамо
yellow-arrow
Клищук: На игру с Вересом настраиваемся по-серьезному
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Эдсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде