"Для меня было честью носить эту футболку". Сидклей попрощался с Динамо

Бразильский фулбек Сидклей покинул "Динамо". 30-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.

"С огромной благодарностью закрываю эту важную главу в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал.

Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо, "Динамо", - написал Сидклей.