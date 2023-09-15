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"Для меня было честью носить эту футболку". Сидклей попрощался с Динамо
Бразильский фулбек покинул столичный клуб
fcdynamo.kiev.ua
Бразильский фулбек Сидклей покинул "Динамо". 30-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.
"С огромной благодарностью закрываю эту важную главу в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал.
Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо, "Динамо", - написал Сидклей.
Сидклей выступал за "Динамо" с 2018 года. В общей сложности он провел 33 матча за киевлян, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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