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"Для меня было честью носить эту футболку". Сидклей попрощался с Динамо

Премьер-лига
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Бразильский фулбек покинул столичный клуб

"Для меня было честью носить эту футболку". Сидклей попрощался с Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бразильский фулбек Сидклей покинул "Динамо". 30-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.

"С огромной благодарностью закрываю эту важную главу в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал.

Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо, "Динамо", - написал Сидклей.

Сидклей выступал за "Динамо" с 2018 года. В общей сложности он провел 33 матча за киевлян, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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