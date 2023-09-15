Притула: Рух должен доказывать, что заслуживает быть на вершине таблицы

Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от матча с "ЛНЗ" в 7-м туре УПЛ.

"Сейчас мы работали в более интенсивном режиме, чем обычно, ведь была пауза на матчи сборных. Нужно было это время посвятить подготовке и заполнить его тренировками. Думаю, к игре с "ЛНЗ подойдем в приподнятом настроении и в хорошей физической форме. Наш будущий соперник очень хорошо обороняется и довольно качественно контратакует.

Приятно, когда одноклубников вызывают в сборные. Смотрел игры молодежной сборной Украины и хорошо, что они продемонстрировали такой результат. Сразу же после матча против Северной Ирландии написал Виталию Роману, поздравил его с забитым мячом.