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Притула: Рух должен доказывать, что заслуживает быть на вершине таблицы

Премьер-лига
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Полузащитник "Руха" рассказал о предстоящем матче с "ЛНЗ"

Притула: Рух должен доказывать, что заслуживает быть на вершине таблицы

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от матча с "ЛНЗ" в 7-м туре УПЛ.

"Сейчас мы работали в более интенсивном режиме, чем обычно, ведь была пауза на матчи сборных. Нужно было это время посвятить подготовке и заполнить его тренировками. Думаю, к игре с "ЛНЗ подойдем в приподнятом настроении и в хорошей физической форме. Наш будущий соперник очень хорошо обороняется и довольно качественно контратакует.

Приятно, когда одноклубников вызывают в сборные. Смотрел игры молодежной сборной Украины и хорошо, что они продемонстрировали такой результат. Сразу же после матча против Северной Ирландии написал Виталию Роману, поздравил его с забитым мячом.

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Мы же во время перерыва сыграли спарринг. Во время игры хотели воспроизвести на поле то, что мы тренировали в течение недели. Это был хороший спарринг и мы справились со всеми поставленными задачами. То, что "Рух" находится в зоне еврокубков, придает команде уверенности. У нас молодая команда, которая справилась с очень непростой ситуацией в прошлом сезоне, а сейчас мы уже на верхушке турнирной таблицы. В каждом матче мы должны доказывать, что заслуживаем там находиться", - сказал Притула.

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Остап Притула
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Источник:
ФК Рух

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