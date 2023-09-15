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Металлист 1925 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист 1925 - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист 1925 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" начинает период под руководством нового главного тренера – Валерия Кривенцова. Символично, что первый официальный матч он проведет против команды, которую раньше тренировал. В этом и есть изюминка сегодняшнего матча.

Матч 7-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Заря" состоится в пятницу, 15-го сентября, в 18:30. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, и в этой новости бесплатно.

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УПЛ. 7 тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)

"Металлист 1925" 18:30 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

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