Металлист 1925 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Заря" начинает период под руководством нового главного тренера – Валерия Кривенцова. Символично, что первый официальный матч он проведет против команды, которую раньше тренировал. В этом и есть изюминка сегодняшнего матча.

Матч 7-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Заря" состоится в пятницу, 15-го сентября, в 18:30. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, и в этой новости бесплатно.

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УПЛ. 7 тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)

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