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Металлист 1925 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Металлист 1925 - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
"Заря" начинает период под руководством нового главного тренера – Валерия Кривенцова. Символично, что первый официальный матч он проведет против команды, которую раньше тренировал. В этом и есть изюминка сегодняшнего матча.
Матч 7-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Заря" состоится в пятницу, 15-го сентября, в 18:30. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, и в этой новости бесплатно.
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УПЛ. 7 тур
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)
"Металлист 1925" 18:30 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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