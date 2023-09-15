Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день

Матч 8-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо" состоится на день раньше. Игра была перенесена с 24 на 23 сентября, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Причины такого решения не указаны.

Время и место проведения поединка остались неизменными. Встреча начнется в 13:00 в Черкассах.

Напомним, "ЛНЗ" расположился на 15-й строчке турнирной таблицы, "Динамо" занимает 10-ю позицию и имеет 3 игры в запасе.