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Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды сыграют на один день раньше запланированного

Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Матч 8-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо" состоится на день раньше. Игра была перенесена с 24 на 23 сентября, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Причины такого решения не указаны.

Время и место проведения поединка остались неизменными. Встреча начнется в 13:00 в Черкассах.

Напомним, "ЛНЗ" расположился на 15-й строчке турнирной таблицы, "Динамо" занимает 10-ю позицию и имеет 3 игры в запасе.

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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