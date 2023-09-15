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Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день
Команды сыграют на один день раньше запланированного
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч 8-го тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо" состоится на день раньше. Игра была перенесена с 24 на 23 сентября, сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Причины такого решения не указаны.
Время и место проведения поединка остались неизменными. Встреча начнется в 13:00 в Черкассах.
Напомним, "ЛНЗ" расположился на 15-й строчке турнирной таблицы, "Динамо" занимает 10-ю позицию и имеет 3 игры в запасе.
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Источник:ЛНЗ
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