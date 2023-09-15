Фонд Руха требует у львовского медиа доказательств информации о содействии выезду мужчин за границу

На сайте NGL.media появилась информация, что "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" способствовала выезду из Украины 23 мужчин. Львовское медиа указывает, что возвращение большинства из них не подтверждено.

ФК Рух" на своем сайте опубликовал обращение исполнительного директора организации Олега Шпура к NGL.media с требованием предоставить достоверность этой информации.