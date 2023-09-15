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Фонд Руха требует у львовского медиа доказательств информации о содействии выезду мужчин за границу

Премьер-лига
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Львовский клуб опубликовал обращение

Фонд Руха требует у львовского медиа доказательств информации о содействии выезду мужчин за границу

Фото: ФК Рух

Новина українською

На сайте NGL.media появилась информация, что "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" способствовала выезду из Украины 23 мужчин. Львовское медиа указывает, что возвращение большинства из них не подтверждено.

ФК Рух" на своем сайте опубликовал обращение исполнительного директора организации Олега Шпура к NGL.media с требованием предоставить достоверность этой информации.

Фонд Руха требует у львовского медиа доказательств информации о содействии выезду мужчин за границу - изображение 1
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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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