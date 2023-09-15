Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонд Руха требует у львовского медиа доказательств информации о содействии выезду мужчин за границу
Львовский клуб опубликовал обращение
Фото: ФК Рух
На сайте NGL.media появилась информация, что "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" способствовала выезду из Украины 23 мужчин. Львовское медиа указывает, что возвращение большинства из них не подтверждено.
ФК Рух" на своем сайте опубликовал обращение исполнительного директора организации Олега Шпура к NGL.media с требованием предоставить достоверность этой информации.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Рух
Популярное сейчас
- Скрипник: Первые сирены, услышанные в Украине, бразильцы Ворсклы восприняли с улыбкой
- Колос подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо
- Максимов провел свою первую тренировку в Днепре-1. ФОТО
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн