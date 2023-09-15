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Динамо сообщило, что контракт с Сидклеем был расторгнут по соглашению сторон

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец больше не является игроком киевской команды

Динамо сообщило, что контракт с Сидклеем был расторгнут по соглашению сторон

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" на своем официальном сайте сообщило о прекращении сотрудничества с защитником Сидклеем.

Контракт с бразильцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Сидклей присоединился к "Динамо" в июле 2018 года после трансфера из "Атлетико Паранаэнсе". С тех пор он провел 26 матчей за "Динамо" в УПЛ, 2 - в Кубке Украины и 6 - в Лиге Европы.

В прошлом году он выступал на родине за клуб "Куяба" по специальному праву FIFA для легионеров украинских клубов. В чемпионате Бразилии-2022 на его счету 7 матчей и 1 гол. А вторую часть минувшего сезона на правах аренды играл за болгарский клуб "ЦСКА 1948" (София). Принял участие в 13-ти матчах во всех турнирах.

Сам Сидклей уже опубликовал пост в своем Instagram, где поблагодарил клуб и его болельщиков.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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Источник:
fcdynamo.com

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