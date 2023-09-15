Лавриненко: Кривбасс - самый сильный соперник среди тех, с кем мы уже играли на старте сезона

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против "Кривбасса".

"Мы изучаем "Кривбасс". В течение всего недельного цикла подготовки просматриваем матчи криворожан. Очень много хороших моментов в игре, хорошая командная скорость, высокая результативность. "Кривбасс" забил три мяча в ворота "Зари", три мяча в ворота "Колоса", три мяча "Шахтеру". Это весомые показатели в плане атаки.

Команда много забивает, быстро выходит из обороны в атаку и имеет немало квалифицированных исполнителей. Они не зря сейчас в топ-тройке. "Кривбасс" - самый сильный, по моему мнению, соперник среди тех, с кем мы уже играли на старте сезона.

Что касается нашей команды - мы довольны физическим и функциональным состоянием футболистов. У нас была победная контрольная игра с "Полесьем". Понимаем, что это был товарищеский матч. Такие поединки психологически легче играть. Готовимся к встрече с "Кривбассом", понимаем силу соперника и настраиваемся дать бой.

Точно не сыграет в Кривом Роге травмированный Виталий Дахновский. Он восстанавливается. В ближайшее время начнет тренироваться. Дмитрий Клец и Андрей Кухарук - работают в общей группе. Относительно стартового состава - выбор будем делать перед самым матчем. У нас впереди непростой период: четыре игры за тринадцать дней. Нужно правильно распределить нагрузку", - сказал Лавриненко.

Матч "Кривбасс" - "Верес" пройдет в воскресенье, 17 сентября и начнется в 17:00.