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Матчи 7-го тура УПЛ будут показаны бесплатно - Представитель MEGOGO

Премьер-лига
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Дальше все зависит от голосования клубов

Матчи 7-го тура УПЛ будут показаны бесплатно - Представитель MEGOGO

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Руководитель спортивного вещания на MEGOGO Артем Панченко рассказал о ситуации с трансляцией матчей УПЛ.

- С чем связано то, что на данный момент страницы матчей УПЛ-ТВ на платформе MEGOGO недоступны? Значит ли это, что должна появиться плата за их просмотр?

- У нас есть договор с УПЛ, согласно которому мы могли показать бесплатно матчи первых шести туров, а дальше ожидать обновлений от УПЛ относительно модели дистрибуции следующих туров в соответствии с решением клубов. Теперь мы и другие платформы ждем такого же разрешения на бесплатный показ седьмого тура. Он будет получен в ближайшие часы.

- То есть, это такая отсрочка, пока клубы не решат окончательно, в каком формате показывать матчи в дальнейшем?

– Вчера состоялась большая конструктивная встреча представителей клубов УПЛ, на которой были представлены модели распространения контента УПЛ-ТВ в сезоне 2023/24. В настоящее время клубы подробно изучают каждый из ключевых вариантов, и должны консолидированно выбрать путь развития, который их устраивает и проголосовать за него. Надеемся, что это голосование пройдет в ближайшие дни.

После этого УПЛ выйдет с заявлением, в каком формате будет проходить показ матчей в дальнейшем. То есть еще седьмой тур будет показан бесплатно, а дальше все зависит от голосования клубов УПЛ, – сказал Панченко.

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В статье: УПЛ Megogo
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Источник:
Tribuna

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