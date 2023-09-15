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Экс-звезда Металлиста нашел новый клуб в Турции
Англичанин будет играть за "Бандырмаспор"
Фото: bandirma_sk
Бывший легионер "Металлиста" Кадим Харис сменил клубную прописку в Турции. 30-летний англичанин перешел во второлиговый "Бандырмаспор".
Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Харрис заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.
Кадим выступал за "Металлист" в сезоне-2021/22. В составе харьковчан он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах. После начала полномасштабной войны играл за турецкие "Тузласпор" и "Самсунспор".
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