  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-звезда Металлиста нашел новый клуб в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-звезда Металлиста нашел новый клуб в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Англичанин будет играть за "Бандырмаспор"

Экс-звезда Металлиста нашел новый клуб в Турции

Фото: bandirma_sk

Новина українською

Бывший легионер "Металлиста" Кадим Харис сменил клубную прописку в Турции. 30-летний англичанин перешел во второлиговый "Бандырмаспор".

Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Харрис заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Кадим выступал за "Металлист" в сезоне-2021/22. В составе харьковчан он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах. После начала полномасштабной войны играл за турецкие "Тузласпор" и "Самсунспор".

По теме
yellow-arrow
Утверждены даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Кравченко: С Минаем Шарана никому просто не бывает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кадим Харрис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
15.09.2023 в 14:33
Когда это он был звездой?)
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде