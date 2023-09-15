Шахтер - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На неделе "Шахтер" проведет стартовый матч в Лиге чемпионов этого года. "Горняки" в Гамбурге примут "Порту". Но прежде они будут стараться не потерять очки и позиции в УПЛ. Для этого нужно победить "Оболонь", уже показавшую свою неуступчивость в других матчах с грандами.

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Игра состоится во Львове, ведь вскоре после того "Шахтер" отправится в путешествие в Гамбург. Место проведения матча – "Львов Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в субботу, 16-го сентября, в 17:00.

Просмотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча седьмого тура УПЛ можно на ОТТ-платформах Украины бесплатно, в свободном доступе. В частности, трансляция будет доступна на MEGOGO. Также матч покажут Киевстар ТВ, Setanta Sports, Voila TV, sweet tv, Vodavone TV.

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