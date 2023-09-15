Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
На неделе "Шахтер" проведет стартовый матч в Лиге чемпионов этого года. "Горняки" в Гамбурге примут "Порту". Но прежде они будут стараться не потерять очки и позиции в УПЛ. Для этого нужно победить "Оболонь", уже показавшую свою неуступчивость в других матчах с грандами.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра состоится во Львове, ведь вскоре после того "Шахтер" отправится в путешествие в Гамбург. Место проведения матча – "Львов Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в субботу, 16-го сентября, в 17:00.
Просмотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча седьмого тура УПЛ можно на ОТТ-платформах Украины бесплатно, в свободном доступе. В частности, трансляция будет доступна на MEGOGO. Также матч покажут Киевстар ТВ, Setanta Sports, Voila TV, sweet tv, Vodavone TV.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Сидорчук и Вестерло: ради чего капитан Динамо направился в предпоследнюю команду Бельгии
- Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО