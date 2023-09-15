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Динамо готовится к Ворскле без Шапаренко. Тымчик работал индивидуально. ФОТО
Динамо готовится к матчу с Ворсклой
fcdynamo.com
После паузы на матчи сборных первая команда "
Сборники вернулись в расположение команды в четверг. В этот день команда провела одну вечернюю тренировку.
Впрочем, после длительной дороги домой сборникам потребовалось время на восстановление, поэтому основная подготовка к ближайшему матчу началась в пятницу.
В этот день в расписании работы киевлян было запланировано одно практическое занятие, которому предшествовало довольно продолжительное теоретическое занятие.
Работа на поле началась с разминки, далее команда работала над комбинациями, развитием и завершением атак. После этого все голкиперы тренировались по отдельности, а полевые игроки работали над удержанием мяча под прессингом. Впоследствии работа продолжилась уже с голкиперами. Команда работала над тактикой, учитывая стиль игры ближайшего соперника.
Отмечается, что по индивидуальной программе тренировался Александр Тымчик. Не участвовали в тренировке Константин Вивчаренко, Владимир Шепелев и Николай Шапаренко.
Напомним, поединок "Динамо" – "Ворскла" состоится в понедельник, 18 сентября. Начало игры на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского – в 17:00.
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