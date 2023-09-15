УПЛ. Металлист 1925 — Заря 2:1. Первая неудача для Кривенцова

7-й тур УПЛ начался с матча с не самой громкой вывеской, однако акцентов в этом поединке было достаточно. Неудивительно, ведь у руля "Зари" теперь стоит Валерий Кривенцов. Он достаточно хорошо знает "Металлист 1925", поскольку руководил этой командой до прихода Эдмара, поэтому интересно было взглянуть на их подготовку за последние две недели. Это важно не только в контексте игры в элите, но и будущего старта в Лиге Конференций.

Харьковчане забрали контроль над мячом с первых минут, что позволило Дмитренко быстро открыть счет. Развитие было довольно очевидным, однако луганский клуб довольно быстро включился в игру и смог показывать неплохой прессинг ворот соперника. Несмотря на попытки соперника удвоить преимущество, "Заря" сравняла счет благодаря великолепной реакции Волошина и его выведению один на один с Мозилем.

В дальнейшем обе команды продолжали обмениваться безрезультатными атаками, однако игра рукой от Антюха в пределах штрафной площадки завершила назначением пенальти в пользу "Металлиста 1925". Перед этим Клим Заброда несколько минут пересматривал VAR и советовался с арбитрами, а Борячук впоследствии не промахнулся с отметки. "Черно-белые" еще имели моменты до перерыва (особенно удар того же Антюха), однако команды ушли на перерыв с преимуществом номинальных хозяев поля.

Осмысленный футбол в первой половине игры давал пищу для размышлений относительно второго тайма. Однако он так и не отметился голами. Больше всего попыток забить имела "Заря": в дополнение к попыткам потревожить владения Мозиля от Герреро и Мишнева, стоит отметить роскошный удар головой от Венделла. Бразилец классно открылся под навес Антюха, однако Фортуна повернулась другой стороной к игроку "черно-белых". Однако у гостей появились проблемы: Батагов получил серьёзное повреждение, что уменьшает его шансы сыграть в Люблине против "Гента". Перед финальным свистком луганчане плотно замкнули соперника в штрафной, но защитники довольно удачно отражали все атаки. Поэтому счет остался в пользу подопечных Эдмара.

Конечно, Валерию Кривенцову и его тренерскому штабу не стоит делать выводы исключительно по одному матчу. Однако определенные моменты все же заметны: команда больше бьет по воротам, но есть определенные проблемы с реализацией (что наблюдалось в спарринге с "Колосом"). Как бы там ни было, поединок был активным и богатым на моменты, поэтому можно считать, что украинский чемпионат вернулся действительно с новыми силами.

фото: Алина Ерофеева

УПЛ. 7 тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Клим Заброда (Киев)

"Металлист 1925" — "Заря" 2:1

Голы: Дмитренко 6, Борячук 29 (п) — Герреро 17

Металлист 1925: Мозиль — Червак, Курило, Безуглый, Жичиков — Дмитренко, Андрей Ткачук (Фарина 69), Габелок, Русин (Моура 72)— Борячук (Вачиберадзе 59), Чирук (Энрике 79)

Запасные: Потимков, Сидоренко, Моура, Вачиберадзе, Энрике, Коваленко, Кравченко, Рудавский, Евгений Ткачук, Фарина

Заря: Турбаевский — Вантух, Батагов (Снурницын 55), Джордан, Кирюханцев — Яцык, Мишнёв (Чурко 72) — Алефиренко (Венделл 72), Волошин (Нагнойный 46), Антюх — Герреро

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Снурницын, Данченко, Дришлюк, Чурко, Головкин, Мичин, Нагнойный, Венделл, Горбач

Предупреждения: Вачиберадзе 62, Чирук 77, Мозиль 90+4 — Мишнев 30, Венделл 84, Снурницын 86