Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя

Вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко в комментарии Football Hub рассказал о выборах нового капитана киевлян после ухода Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

– Не решали с командой, кто будет следующим капитаном?

– Нет, пока не решали.

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– Не было выборов у вас там каких-то, баллотирования, кандидатов?

– Выборы? Военное положение – нельзя. Нет, пока не делали. Решим, не беспокойтесь. В понедельник увидите.