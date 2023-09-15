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Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя
После ухода Сидорчука капитанская повязка пока что вакантна
фото - ФК Динамо Київ
Вингер "
– Не решали с командой, кто будет следующим капитаном?
– Нет, пока не решали.
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– Не было выборов у вас там каких-то, баллотирования, кандидатов?
– Выборы? Военное положение – нельзя. Нет, пока не делали. Решим, не беспокойтесь. В понедельник увидите.
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Источник:Трибуна
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