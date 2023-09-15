  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

После ухода Сидорчука капитанская повязка пока что вакантна

Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко в комментарии Football Hub рассказал о выборах нового капитана киевлян после ухода Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

– Не решали с командой, кто будет следующим капитаном?

– Нет, пока не решали.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Не было выборов у вас там каких-то, баллотирования, кандидатов?

– Выборы? Военное положение – нельзя. Нет, пока не делали. Решим, не беспокойтесь. В понедельник увидите.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Металлист 1925 — Заря 2:1. Первая неудача для Кривенцова
yellow-arrow
Днепр-1 представил тренерский штаб Максимова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде