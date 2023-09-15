  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

FCSD

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Оболонью".

Читайте такжеБуяльский: Некомфортно себя чувствуешь, когда не видишь Динамо на первом месте в таблице

Лидер первенства примет 11-ю команду УПЛ. "Горнякам" нельзя терять очки, если они хотят удержаться на вершине. А "пивоварам" тоже нужно набирать, сейчас они ближе к зоне вылета, чем к зоне еврокубков. Может ли быть сенсация? Все ли у "Шахтера" готовы после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 сентября – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Металлист 1925 — Заря 2:1. Первая неудача для Кривенцова
yellow-arrow
Ярмоленко: Выборы капитана Динамо? Военное положение – нельзя
yellow-arrow
Днепр-1 представил тренерский штаб Максимова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины Оболонь (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде