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Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
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FCSD
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Оболонью".
Лидер первенства примет 11-ю команду УПЛ. "Горнякам" нельзя терять очки, если они хотят удержаться на вершине. А "пивоварам" тоже нужно набирать, сейчас они ближе к зоне вылета, чем к зоне еврокубков. Может ли быть сенсация? Все ли у "Шахтера" готовы после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 сентября – в 16:50 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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