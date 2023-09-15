Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Оболонью".

Лидер первенства примет 11-ю команду УПЛ. "Горнякам" нельзя терять очки, если они хотят удержаться на вершине. А "пивоварам" тоже нужно набирать, сейчас они ближе к зоне вылета, чем к зоне еврокубков. Может ли быть сенсация? Все ли у "Шахтера" готовы после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 сентября – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский