  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голодюк: Дмитренко отважился в удар и как награда – забил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голодюк: Дмитренко отважился в удар и как награда – забил

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Металлист 1925 обыграл Зарю

Голодюк: Дмитренко отважился в удар и как награда – забил

metalist1925.com

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о победе свой команды в матче 7-го тура УПЛ с "Зарей" (2:1).

– Поздравляем с победой! Какие эмоции от игры и результата?

– Как и после каждой победы, эмоции положительные. Мы очень гордимся ребятами, за ту игру, которую продемонстрировали. Возможно, второй тайм в нашем исполнении был не такой качественный, как первый. Наверное, у ребят в подсознании было удержать результат. Ничего кроме слов благодарности мы им сегодня не сказали.

- Дмитренко забил чудесным дальним ударом, ставили ли задачу бить из-за пределов штрафной?

- Мы это подчеркиваем постоянно, все игроки обладают хорошими ударами. К сожалению, не так часто используют свои сильные качества, сегодня Влад отважился в удар и как награда – забил. Ничего не бывает просто так, как он начал работать пару недель назад, он держит эту форму. Очень важный игрок для нас, который может в любой момент выручить. Хочется ему пожелать, продолжать в таком же духе.

- Прокомментируйте пропущенный гол от Герреро, можно ли кого-нибудь обвинить индивидуально в том эпизоде?

– Да, там была индивидуальная ошибка. Но мы требуем ребята играть в комбинационный футбол, это наше требование. Ошибки случаются, очень жаль, что она привела к голу в наши ворота. За это заблуждение, не будем никого делать виновным.

– Во втором тайме сознательно отдали инициативу сопернику?

– Точно – нет! В перерыве был разговор, что впереди гораздо более тяжелый 45 минут, чем были в первом тайме. Наверное, психология игроков вышла на первый план и у них в уме было удержать счет. Мы пытались со скамейки запасных до них докричаться... Но мы их понимаем и только можем поблагодарить за сегодняшнюю игру и особенно за результат.

– Что стало ключевым в сегодняшней пермоге?

– Как и в каждой игре, это наш коллектив.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 16.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Голодюк Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде